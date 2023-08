Paredes: "Volevo tornare qui, Mou è un vincente"

Il centrocampista argentino parla a Sky Sport del suo ritorno in giallorosso: "Sensazioni difficili da spiegare, sono sempre stato legato alla Roma e ci scherzavo su con De Rossi. Mourinho ha una mentalità vincente, spero di vincere qui con Dybala come con l'Argentina"

Sei anni dopo l'addio datato luglio 2017, le strade di Leandro Paredes e della Roma si sono rincrociate. "Ho sempre avuto il pensiero di tornare a Roma, quando ho saputo che mi volevano non ci ho pensato due volte" ha ammesso il centrocampista argentino in un'intervista a Sky Sport, in cui ha raccontato l'emozione per il ritorno in giallorosso. "Le sensazioni sono difficili da spiegare - spiega - Sono sempre stato legato alla Roma, ho seguito la squadra e parlato con la mia famiglia della possibilità di tornare". Un'ipotesi sondata in passato anche con l'amico Daniele De Rossi, di cui ha raccolto l'eredità della maglia numero 16: "Ho scherzato con Daniele, mi diceva di voler essere l'allenatore della Roma e che mi avrebbe portato qui".

"Spero di vincere con Dybala anche qui, Mou un vincente" Paredes ha speso parole d'elogio nei confronti di José Mourinho e di Paulo Dybala, con cui ha vinto una Copa America e il Mondiale in Qatar: "Con Paulo ci conosciamo da molto tempo, insieme abbiamo vinto trofei importanti - racconta - Speriamo di poterlo fare anche qua. Avere un allenatore come Mourinho è una grandissima cosa per quello che rappresenta lui per il calcio e la sua mentalità vincente. Lavorare con lui sarà un onore. leggi anche Mou squalificato: c'è Rapetti con Bruno Conti

"Pronto a giocare contro la Salernitana" L'argentino, infine, ha parlato della squadra e del suo stato di forma in vista del debutto stagionale contro la Salernitana, in programma domenica all'Olimpico: "Siamo una squadra molto buona, in cui abbiamo aggiunto centrocampisti forti. Spero di mettermi subito a disposizione e bene fisicamente. Ho avuto la possibilità di giocare prima di venire qui, domenica giocherò un po' e spero di fare subito bene".