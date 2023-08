La Juventus di Max Allegri apre il suo campionato sul campo dell'Udinese. Paul Pogba è nell'elenco dei convocati, dove invece manca il nome di Kean. Ballottaggio in difesa tra Gatti e Alex Sandro. Per l'Udinese out Masina e Padelli: convocato l'uomo mercato Samardzic. La sfida domenica 20 agosto alle 20.45 visibile in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

