L'allenatore bianconero trova la vittoria numero 250 sulla panchina della Juventus ma non è pienamente soddisfatto: "Dopo il 2-0 abbiamo mollato". Su Chiesa, lanciato in attacco dal 1' con Vlahovic: "Per me è un attaccante, da esterno si isola troppo: mi aspetto da lui 14-16 gol". Chiesa: "Dobbiamo pressare alti, non chiuderci dietro: questo è il calcio moderno"

Un esordio praticamente perfetto, 3-0 sul campo dell'Udinese "ritrovando" Chiesa e Vlahovic, lanciati in tandem in attacco dal 1'. Solo buone notizie dopo la prima di campionato per Massimiliano Allegri che, come se non bastasse, con questo successo festeggia la vittoria numero 250 sulla panchina della Juventus in tutte le competizioni (più di lui solo Trapattoni).



Eppure, l'allenatore bianconero riesce a trovare qualcosa che non va: "Ci sono due cose da migliorare: la gestione della palla, anche se è vero che faceva molto caldo e avevamo giocatori che rientravano dagli infortuni, e poi dobbiamo difendere in modo diverso vicino all'area quando perdiamo la palla. Vero che vincevamo 3-0, ma le partite possono cambiare rapidamente. Abbiamo staccato mentalmente dopo il 2-0. Abbiamo vinto una partita, non dobbiamo pensare di aver risolto tutto e subito".