Belotti: "Gol mancava, lo scorso anno mai al 100%"

L'attaccante della Roma, mai a segno nella scorsa stagione, si sblocca alla prima giornata di questo nuovo campionato con una doppietta alla Salernitana: "L’anno scorso ho avuto una stagione difficile, quando sono al top so di poter dare un grande aiuto". Sui possibili nuovi compagni di reparto: "Società e mister stanno valutando" ROMA-SALERNITANA 2-2: GLI HIGHLIGHTS

"Mancava tanto essere me stesso. L’anno scorso ho avuto una stagione difficile: niente preparazione, infortuni. Non sono mai stato al 100%". Così Andrea Belotti dopo la doppietta alla Salernitana con cui ha inaugurato la nuova stagione. L’ex Torino, che non segnava in Serie A dall'1 maggio 2022 (con la maglia del Torino contro l’Empoli) e ha interrotto così una striscia di 34 gare consecutive in campionato senza reti, spiega: "Quest’anno ho fatto tutta la preparazione senza intoppi, quando mi sento al 100% so di poter essere di grande aiuto. Non siamo riusciti a vincere e ci dispiace".

"Nuovo attaccante? Io penso solo a dare il massimo" Belotti è attualmente l’unica prima punta a disposizione di Mourinho dopo l’infortunio di Abraham dello scorso anno ma che lo terrà fuori dai campi ancora per diversi mesi: "Un nuovo attaccante? Società e mister stanno valutando. Per quanto riguarda me – dice il centravanti bergamasco – quando entro in campo devo dare il massimo e aiutare la squadra a vincere". Poi sul match contro la Salernitana finito 2-2 "Quando pareggi in casa davanti ai tifosi non è mai un bel risultato: c’è tanto da migliorare, potevamo fare qualche gol in più. Le partite si devono vincere sempre in casa. Obiettivo di gol stagionali? Farne più possibili, servono per portare a casa i tre punti".

Mercato Roma: le ultime su Marcos Leonardo e Zapata Per quanto riguarda il mercato in entrata, la società giallorossa insiste con il Santos per Marcos Leonardo: dopo la chiusura da parte del club brasiliano dei giorni scorsi, la Roma – in virtù dell’accordo con il giocatore – vorrebbe chiudere l'operazione già in questa sessione per poi far arrivare l'attaccante nel mercato di gennaio. Si proverà a definire il tutto già a inizio settimana. L’altro nome sul taccuino di Tiago Pinto è Duvan Zapata, che è partito titolare in Sassuolo-Atalanta per poi essere sostituito dopo 45'. "Se sta bene lo faccio giocare - ha detto Gasperini dopo la vittoria al Mapei -. Deciderà lui con la società. Se rimane sono felice, se va via vuol dire che così è felice lui". Da capire se il lungo infortunio di El Bilal Touré cambierà le strategie di mercato dell'Atalanta.

Aouar: "Ho bisogno di tempo per abituarmi alla Serie A" "Fisicamente è stata difficile, oggi faceva molto caldo - ha ammesso il francese, nuovo acquisto della Roma -. Per me questo è un nuovo calcio, devo imparare la Serie A, ho bisogno di tempo anche fisicamente. Ma questa partita mi da fiducia. Giocare senza Pellegrini e Dybala non è facile, sono giocatori importanti. Ma per la prossima partita saranno con noi e spero di conquistare una vittoria. Per i tifosi, per il mister e per noi".