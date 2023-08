Sarri: "Brutto segnale, così non si cresce"

L'allenatore della Lazio analizza in maniera lucida il ko di Lecce: "Continuiamo a ripetere gli stessi errori e questo è un brutto segnale, nel secondo tempo hanno giocato solo loro e soprattutto la nostra fase difensiva l'hanno fatta solo i 4 difensori e questo non è accettabile". Sulla competitività della rosa per Champions e campionato: "Questo ce lo dirà il campo"

Evidentemente non soddisfatto Maurizio Sarri dopo la sconfitta rimediata nel finale di gara subendo due reti in 2', contro il Lecce: "Che spiegazione mi do? Come lo scorso anno perché è stata la stessa partita - dice - E' un brutto segnale perché non cresciamo. La sensazione che nel secondo tempo l'abbiamo messa facile ce l'ho perché abbiamo preso gol intorno al 40', è vero che abbiamo avuto un paio di palloni per il 2-0 ma è anche vero che nel secondo tempo hanno giocato solo loro, quindi un brutto secondo tempo da valutare perché questi errori si sono fatti anche in passato e si ripetono".