Dove vedere Udinese-Juventus

I numeri di Udinese-Juventus

La Juventus è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro l’Udinese in Serie A (12 vittorie, 2 pareggi), l’unico successo friulano nel periodo è arrivato il 23 luglio 2020 (2-1 in rimonta alla Dacia Arena con gol di Ilija Nestorovski e Seko Fofana, dopo la rete di Matthijs de Ligt). L’ultima volta che Udinese e Juventus si sono incrociate alla prima giornata risale al 22 agosto 2021: quel match terminò 2-2 e fu l’ultima partita in bianconero di Cristiano Ronaldo. In totale sarà la quinta volta che le due squadre si sfidano all’esordio in campionato: fin qui due vittorie della Juventus, un successo friulano e un pareggio. L’Udinese ha perso due degli ultimi tre esordi stagionali in Serie A (1 pari), tante sconfitte quante nelle precedenti sei stagioni di Serie A. La Juventus invece è la squadra che ha vinto più match di esordio stagionale in Serie A: 59 successi per i bianconeri, inclusi sei dei sette più recenti. L’Udinese ha guadagnato 19 punti da situazione di svantaggio nella scorsa stagione di Serie A, solo il Bologna (20) ha fatto meglio. La Juventus ha tenuto la porta inviolata in 20 incontri nello scorso campionato, meno solo della Lazio (21): l’ultima volta che i bianconeri avevano collezionato almeno altrettanti clean sheet in una stagione di Serie A risaliva al 2017/18 (22 in quel caso, sempre con Allegri in panchina). Massimiliano Allegri (249 fin qui) potrebbe diventare il secondo allenatore della Juventus a tagliare il traguardo delle 250 vittorie tra tutte le competizioni dal 1929/30, dopo Giovanni Trapattoni (319).