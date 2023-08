Le partite di Serie A di oggi

La prima giornata di campionato si chiude oggi con due partite: alle 18.30 in campo Torino e Cagliari, live su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Alle 20.45 spazio a Bologna-Milan

Due le partite da giocare oggi, che chiudono la 1^ giornata di Serie A. Alle 18.30 spazio a Torino-Cagliari, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan; commento Giancarlo Marocchi. A bordocampo Paolo Aghemo. Alle 20.45 in campo Bologna e Milan.