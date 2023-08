Il centrocampista inglese è stato protagonista di un Meet&Greet con 70 tifosi rossoneri al Milan Store Downtown. "È davvero bello poter incontrarli e parlare con loro. Lunedì contro il Bologna non è stato facile ma siamo riusciti a vincere e a tenere la porta inviolata. Sia come squadra che come singoli dobbiamo sempre puntare in alto, siamo il Milan e dobbiamo pensare a vincere"

Pomeriggio dedicato ai tifosi per Ruben Loftus-Cheek , che giovedì alle 16 è stato protagonista di un Meet&Greet presso il Milan Store Downtown in Galleria Sal Carlo a Milano. Tantissimi i sostenitori rossoneri presenti per incontrare il centrocampista inglese, con i primi 70 arrivati che hanno avuto l'opportunità di incontrare il calciatore e farsi autografare un prodotto ufficiale del club.

Loftus-Cheek: "Dobbiamo sempre puntare in alto"

"È davvero bello poter incontrare i tifosi e parlare con loro - ha dichiarato Loftus-Cheek. Lunedì abbiamo conquistato la prima vittoria in campionato ed è stato stupendo, ora pensiamo a sabato contro il Torino ma è andato tutto in maniera perfetta. Contro il Bologna è stata davvero una partita difficile, ma vincere 2-0 ed essere riusciti a mantenere la porta inviolata è stato molto positivo. Questo successo deve essere la base sulla quale continuare a costruire per migliorare ancora". Poi il centrocampista inglese parla degli obiettivi stagionali: "Sia come squadra che come singoli dobbiamo sempre puntare in alto. Siamo il Milan e dobbiamo pensare a vincere. Champions League o scudetto, vogliamo sempre portare a casa tutte le partite che giochiamo".