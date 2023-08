Il centrocampista azzurro fissa l'obiettivo per questa stagione in cui la squadra brianzola vorrà quanto meno ripetere quanto di buono fatto l'anno scorso. Fiducia nei nuovi arrivati e in Palladino: "È migliorato"

"Vogliamo fare sempre meglio, puntiamo in alto"

Falsa partenza contro l’Inter pur avendo giocato bene a tratti. Quali sono gli errori da non ripetere?



"Non la definirei del tutto una falsa partenza, era la prima di campionato contro una squadra come l’Inter, a San Siro, sicuramente dopo che l’anno scorso siamo riusciti a strappare una vittoria in trasferta, forse ci aspettavamo e si aspettavano altro. Parliamo comunque di una delle più forti squadre in Europa".

A proposito di aspettative, il paragone con il Monza visto la scorsa stagione è un nemico o una fonte di motivazione?

"Deve sicuramente essere una fonte di motivazione, quest’anno non siamo più la sorpresa e l’obiettivo che ci siamo posti fin da subito è quello di provare sicuramente a ripeterci o addirittura fare meglio".

Quindi puntate all’Europa?

"L’anno scorso l’abbiamo sfiorata, in questa stagione puntiamo ad arrivare più in alto possibile".