A Udine lo si è visto scaldarsi, ma alla fine non è entrato. Debutto stagionale solo rimandato per Paul Pogba, su cui Allegri punta moltissimo e vorrebbe averlo sempre a disposizione, almeno per la panchina. L'obiettivo è concedergli anche solo uno spezzone di gara, per poi andare via via aumentando e avere di fatto un nuovo acquisto. Quello più simile alla prima versione mostrata in bianconero e non alla seconda (quella della scorsa stagione), dove praticamente non c'è mai stato: appena 164 minuti complessivi dopo la scelta di non operarsi immediatamente nel luglio 2022 e i successivi infortuni muscolari. Quello di oggi sorride ed è di buon umore anche per la pre-convocazione con la Francia. Il centrocampista sta svolgendo un lavoro personalizzato per essere a disposizione domenica contro il Bologna, da vedere se poi l'allenatore lo getterà nella mischia nel finale di partita. Gara che, almeno dall'inizio, dovrebbe vedere all'opera gli stessi 11 che tanto bene hanno fatto nella prima di campionato.