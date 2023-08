Pioli: "Leao cresce ma deve rincorrere meno"

Dopo l’ottimo debutto in campionato con la vittoria sul Bologna, domani sera di nuovo in campo il Milan. Debutto a San Siro per la squadra di Pioli che ha parlato in conferenza stampa SERIE A, 2^ GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Uno sguardo alla prima partita, quella del debutto vittorioso contro il Bologna, e uno al prossimo impegno, quello di domani sera per l’esordio casalingo a San Siro contro il Torino. Di queste prime settimane, Stefano Pioli è soddisfatto soprattutto di un dettaglio: “La cosa più positiva è stata la disponibilità dei giocatori -le parole dell'allenatore rossonero nella conferenza della vigilia- Abbiamo corso tantissimo, magari non benissimo, ma la loro disponibilità a sacrificarsi è stata totale ed è un grande punto di partenza”. A proposito del calciomercato, che si avvicina alla chiusura, Pioli è stato netto: “Da allenatore preferirei che il mercato finisse prima dell’inizio del campionato e non capisco perché non si trovi una soluzione migliore. Per il resto sono concentrato sulla partita. Lukaku opportunità degli ultimi giorni? Al mercato mancano pochi giorni ha alle spalle ho un club così organizzato che saprà cogliere le situazioni migliori se ci saranno”.

Pioli: “Leao deve fare qualche rincorsa in meno” “Leao ha fatto uno step rispetto allo scorso anno -ha detto Pioli a proposito del portoghese- Lo sta facendo da più anni, ogni anno ha migliorato qualcosa, soprattutto in campo perché fuori Rafa è già al top. Lavora in modo positivo e partecipativo. Io vorrei che facesse qualche rincorsa in meno perché significherebbe che prende la posizione migliore possibile già a inizio azione avversaria ma ci stiamo lavorando e sono sicuro che arriverà questo miglioramento”

Pioli: “San Siro impressionerà i nuovi" “I nuovi saranno contenti di giocare a San Siro e rimarranno sicuramente impressionati anche se hanno già esperienze importanti. I nostri tifosi sono unici”. Così Pioli ha parlato del debutto stagionale in casa in campionato. Contro il Torino, avversario da non sottovalutare mai secondo l’allenatore milanista: “Le difficoltà ci sono sempre in campionato, il Torino nelle ultime 4 trasferte dell’ultimo campionato ha fatto 4 vittorie. Sappiamo le difficoltà che troveremo ma sappiamo come impostare la partita e come vogliamo giocare. C’è molta positività in questo momento per sfruttare il fattore casalingo”.