Tutti i giocatori argentini nella storia del Milan

Il Milan in questa stagione avrà due argentini in rosa: Romero e Pellegrino. Riusciranno a sfatare il tabù legato ai rossoneri d'Argentina? A parte pochi casi (Crespo), molti non hanno avuto grande successo. Avete dimenticato qualcuno? Vi aiutiamo noi: ecco tutti gli argentini nella storia del Milan

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE