La Juventus a caccia di continuità dopo il successo sull'Udinese: Szczesny out per una botta, gioca Perin. A sinistra confermato Cambiaso; Weah e Fagioli favoriti su McKennie e Miretti. Kean torna tra i convocati, possibile impiego a gara in corso per Pogba. Nel Bologna verso l'esordio dal 1' il nuovo acquisto Karlsson. La sfida, domenica alle 18.30, visibile in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

