L'allenatore bianconero ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida col Bologna: "Szczesny out per una botta, gioca Perin. Kean non è mai stato fuori rosa e domani sarà a disposizione. Pogba sta bene e potrà essere utilizzato. Offerte dall'Arabia? Non potevo andarmene ora. Lukaku? Non parlo delle altre squadre, ho 5 attaccanti in rosa" LE PROBABILI FORMAZIONI

Tre punti per dare continuità al successo all'esordio contro l'Udinese: è questo l'obiettivo della Juventus che domani alle 18.30 sfida il Bologna nella seconda giornata di campionato. "È la prima partita in casa, i tifosi ci daranno un grande mano e sarà importante. Non vediamo l'ora di giocare nel nostro stadio, che sarà pieno. Dovremo essere bravi a trascinare i tifosi giocando una bella partita", le parole in conferenza stampa della vigilia di Max Allegri. Che ha fatto il punto anche sulla formazione che manderà in campo: "Domani non ci sarà Szczesny che ha preso una botta nella partitella, giocherà Perin. Sul resto della formazione ho due dubbi: uno in mezzo al campo e uno sull'esterno, deciderò domattina. Pogba sta meglio, mercoledì ha svolto un allenamento inteso, domani sarà a completa disposizione e potrà essere utilizzato". Contro l’Udinese ci sarà anche Kean: "Moise non è mai stato fuori rosa. È arrivato una volta in ritardo, ma è una cosa che capita ogni tanto a qualche giocatore. Aveva avuto una ricaduta dopo una botta, però domani è a disposizione e sta bene. Mercato? Mancano sei giorni alla chiusura delle trattative, credo rimarremo questi e sono molto contento", ha ammesso Allegri.

"Lukaku? Ho 5 attaccanti, non parlo delle altre squadre" Allegri che ha dribblato la domanda su Lukaku, nelle scorse settimane obiettivo della Juventus e oggi molto vicino alla Roma. “Non parlo di mercato e dei giocatori delle altre squadre. Abbiamo Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean che sono ottimi attaccanti. Chiesa viene da un’annata post infortunio, quest’anno lo vedo più propositivo e potrà fare meglio. In più abbiamo Yildiz che è un ragazzo giovane con grandissime prospettive. Se Lukaku alla Roma sposta gli equilibri nella corsa scudetto? Non so se è andato alla Roma, non posso comunque essere io a giudicare l’operato delle altre squadre. A fine mercato avremo più chiarezza sulla forza delle altre squadre", le parole dell’allenatore bianconero.

"Proposta dall'Arabia? Non potevo andarmene ora" Allegri manda un messaggio alla sua Juventus: "C'è stato troppo entusiasmo dopo la prima partita. L'entusiasmo va bene, ma abbiamo giocato solo una gara e domani ci aspetta una sfida difficile contro un Bologna che gioca bene e anche contro il Milan ha creato molto. Dovremo avere il piglio giusto. A Udine è stata una bella vittoria, ma bisogna migliorare, per questo serve sempre equilibrio. Dobbiamo trasformare il fatto che giocheremo una volta a settimana in un'opportunità, lavorando in modo diverso durante la settimana". L’allenatore bianconero ha poi proseguito: "Quest'anno abbiamo una squadra diversa, dobbiamo correre molto. Dobbiamo continuare a lavorare, si è abbassata l'età media della squadra e dobbiamo cavalcare l'onda dell'entusiasmo dei giovani. Questo, però, non deve portarci a strafare. Ripeto, servono calma, equilibrio e soprattutto lavoro". Per chiudere, Allegri ha parlato del suo futuro: "Proposte dall'Arabia Saudita? Quando sono arrivato ho firmato un contratto di 4 anni e non potevo andarmene ora. Quando andrò via dalla Juventus voglio lasciare una squadra che avrà un grande futuro per continuare a lottare per anni per la vittoria".