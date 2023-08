Fiorentina-Lecce, dove vedere la partita in tv

La partita tra Fiorentina e Lecce, valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 27 agosto alle 18.30 in diretta sulla app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Lecce

La Fiorentina ha segnato quattro gol nella prima giornata di questo campionato ed è dal 2018/19 che non fa meglio nelle prime due partite stagionali di Serie A: sette reti in quel caso, sei contro il Chievo e una contro l’Udinese. La Fiorentina ha vinto le ultime tre partite casalinghe dello scorso campionato e non fa meglio al Franchi in Serie A dai cinque successi di fila registrati tra ottobre e dicembre 2021. Il Lecce ha vinto la prima partita di questo campionato e finora ha evitato la sconfitta nelle prime due gare stagionali di Serie A solamente nel 2001/02 e nel 2004/05 (in entrambe una vittoria e un pareggio) – i salentini infatti non hanno mai ottenuto due successi nei primi due match stagionali nella massima serie. Il Lecce ha vinto la prima partita esterna stagionale in Serie A solamente due volte su 17 precedenti partecipazioni, nel 2011/12 contro il Bologna e nel 2001/02 contro il Piacenza. La Fiorentina è la squadra che ha effettuato più passaggi nella prima partita di questo campionato: 656, di cui 575 riusciti – quella viola è stata inoltre la squadra che ha contato più sequenze di almeno 10 passaggi finora (21). Il Lecce ha tentato ben 33 dribbling nella prima giornata, di cui 17 riusciti, entrambi record in questo campionato di Serie A – in particolare Pontus Almqvist ha completato 7 dribbling, un record per un calciatore del Lecce in un match di massimo campionato dal 19 febbraio 2012 contro il Siena (8 Juan Cuadrado e 10 Luis Muriel). Nicolás González ha trovato la rete nelle ultime due gare di campionato e solo una volta ha segnato in tre partite di fila in Serie A: nel maggio 2022; l’argentino ha realizzato di testa le ultime tre marcature nella competizione, dopo che non aveva mai trovato il bersaglio con questo fondamentale nei precedenti 11 gol realizzati con la Fiorentina in campionato. Pontus Almqvist e Federico Di Francesco hanno segnato nella prima giornata di questo campionato; gli ultimi giocatori del Lecce ad andare in gol nelle loro prime due presenze stagionali di Serie A sono stati Bojinov, Giacomazzi e Vucinic nel 2004/05.