Salernitana-Udinese, dove vedere la partita in tv

La partita tra Salernitana e Udinese, valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedi 28 agosto alle 18.30 in diretta sulla app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Salernitana e Udinese

La Salernitana è rimasta imbattuta in tre dei quattro precedenti contro l’Udinese dal suo ritorno in Serie A nel 2021/22: nel periodo ha ottenuto due successi (tra cui il più recente lo scorso 27 maggio), un pareggio e una sconfitta. L’Udinese ha trovato la rete in ciascuna delle sette trasferte giocate tra Serie A e B contro la Salernitana, parziale in cui ha vinto tre volte, a fronte di due pareggi e due sconfitte (una delle quali nello scontro più recente, nel 2-3 dello scorso 27 maggio). Tra le avversarie attualmente in Serie A, la Salernitana è quella contro cui l’Udinese ha la più alta percentuale di clean sheet nella competizione: 50%, tre su sei precedenti. Dopo il pareggio per 2-2 allo Stadio Olimpico contro la Roma, la Salernitana può rimanere imbattuta nelle prime due gare stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A. L’Udinese ha perso le ultime cinque gare di campionato (incluse le ultime quattro della scorsa stagione), l’ultima volta che ha registrato più sconfitte consecutive in Serie A è stata nell’aprile 2018, quando arrivò a 11 sotto la gestione di Massimo Oddo. L’Udinese ha mancato l’appuntamento con il gol in cinque delle ultime sette trasferte di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 20 gare esterne nella competizione. Nonostante le due reti segnate, la Salernitana è la squadra che ha sia giocato meno palloni in area avversaria (8) che tentato in generale meno conclusioni (3) nel primo turno di questa Serie A. L’Udinese è la squadra che ha registrato più recuperi offensivi alti nella prima giornata di questa Serie A: 13, tuttavia, solo uno di questi ha portato a una conclusione. Antonio Candreva, che con l’Udinese ha disputato le sue prime tre partite nel massimo campionato nella stagione 2007/08, ha realizzato sei reti in Serie A contro la sua ex squadra; solo contro l’Inter (sette) ha fatto meglio nella competizione. Grazie anche alla doppietta alla prima giornata contro la Roma, l’esterno della Salernitana è il centrocampista con più reti all’attivo nel massimo campionato italiano da inizio maggio (cinque centri). Il centrocampista dell’Udinese Sandi Lovric è uno dei due giocatori, insieme a Federico Dimarco, che nel corso della prima giornata di questo campionato ha sia tentato almeno quattro conclusioni (4) che servito almeno quattro passaggi che hanno portato al tiro un compagno (4).