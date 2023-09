Dove vedere Udinese-Frosinone in tv

La partita tra Udinese e Frosinone , valida per la 3^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 2 settembre alle 18.30 in diretta sull’app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Frosinone

L’Udinese ha vinto la prima e la più recente sfida di Serie A contro il Frosinone – completano il bilancio un pareggio (il 22 dicembre 2018) e un successo per i ciociari (2-0 del 6 marzo 2016, con le reti di Daniel Ciofani e Leonardo Blanchard). Il Frosinone non ha mai vinto in trasferta contro l’Udinese in Serie A: finora ha ottenuto una sconfitta il 25 ottobre 2015 e un pareggio il 22 dicembre 2018. L’Udinese non ha vinto ben quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro avversarie neopromosse (3 pareggi, una sconfitta), dopo che aveva trovato otto successi nelle 10 precedenti. Dopo il 2-1 contro l’Atalanta nella seconda giornata, il Frosinone potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la seconda volta dopo esserci riuscito nell’aprile 2019 con Marco Baroni in panchina; inoltre, per la prima volta potrebbe rimanere imbattuto al proprio esordio stagionale in trasferta nella competizione. L’Udinese ha perso le ultime tre gare casalinghe di campionato senza segnare; l’ultima volta che ha registrato un digiuno di gol interno più lungo in Serie A è stata tra ottobre 1993 e gennaio 1994 (cinque partite), mentre non registra più sconfitte di fila nella competizione da maggio 2021.