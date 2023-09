Ancora un infortunio di natura muscolare per il centrocampista della Juve. Nel finale del match contro l'Empoli, Pogba ha sentito un fastidio dopo un contrasto e si è subito reso conto del problema. Mentre i tifosi lo acclamavano, è andato negli spogliatoi e il suo volto non lasciava presagire nulla di buono. Così come confermato da Allegri, si attendono gli esami per capire l'entità del problema

Continua a non esserci pace per Paul Pogba. Ancora un infortunio per il centrocampista della Juventus, che nel match contro l'Empoli era entrato bene in campo ed era andato anche in rete con un bel destro al volo, prima di vedersi il gol annullato a causa di una posizione di fuorigioco di partenza di Vlahovic. Nel finale di gara, dopo un contrasto a metà campo, il francese ha sentito tirare dietro la coscia e si è subito reso conto del problema. A fine partita, quando tutti i compagni sono andati a festeggiare sotto il settore occupato dai tifosi bianconeri, Pogba è andato dritto negli spogliatoi insieme al medico sociale e, mentre la curva della Juve lo acclamava, lui ha salutato ma non aveva un volto sereno.