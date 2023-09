Una maglia per celebrare i 125 anni di storia, e a disegnarla saranno… i tifosi. L’iniziativa è stata lanciata dal Milan, che il 16 dicembre 2024 festeggerà il compleanno numero 125 dalla fondazione, avvenuta nel 1899 per mano di Herbert Kilpin, e che ha deciso di portarsi avanti con i preparativi chiedendo l’aiuto dei suoi sostenitori, chiamati ad aiutare lo sponsor tecnico Puma nella creazione di una divisa unica, che sarà poi indossata dalla squadra in una partita ufficiale nella stagione 2024/25 e che sarà anche messa in commercio.