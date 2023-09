Grandi celebrazioni a Genova per il 130 compleanno del club rossoblu, la prima società di calcio in Italia, fondata da un gruppo di inglesi di stanza nel capoluogo ligure, il 7 settembre del 1893: al Porto Antico previsti tanti ospiti musicali (da Baccini ad Alfa, dalla reunion degli Ex Otago fino al collegamento con Bresh, l'autore dell'inno Guasto d'Amore), la presenza della squadra e di Gilardino e la presentazione della terza maglia. Inaugurata anche una mostra