Il centrocampista francesce e tutti i tifosi bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo: escluse lesioni muscolari, si tratta di un "lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra". Distorsione alla caviglia sinistra, invece, per Federico Gatti

Può tirare un sospiro di sollievo Paul Pogba - e insieme a lui tutti i tifosi della Juventus - dopo l'esito degli esami strumentali a cui il francese si è sottoposto. Al termine del match contro l' Empoli , infatti, il centrocampista ha accusato un nuovo problema muscolare . Gli accertamenti a cui si è sottoposto al J Medical, però, hanno escluso lesioni come comunicato dal club: per Pogba si tratta di un " lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra" .

Distorsione alla caviglia sinistra per Gatti

Problema di lieve conto anche per Federico Gatti: il difensore centrale classe '98 ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Sia l'ex Frosinone che Pogba, come comunicato dalla Juventus, "hanno già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica" e con molta probabiità saranno a disposizione già dopo la sosta il prossimo 16 settembre in casa contro la Lazio.