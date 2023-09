Alla Gazzetta dello Sport, l'americano ha raccontato i suoi primi mesi in rossonero: "Con i tifosi del Milan è stato amore a prima vista". E sul derby: "Mi piacerebbe segnare o fare un assist". Meno due alla stracittadina, in programma sabato alle 18.00 LEAO: "SONO CARICO PER IL DERBY"

Con due gol nelle prime tre giornate di Serie A, Christian Pulisic è già entrato nel cuore dei tifosi del Milan. A due giorni dal derby, l'americano parla a La Gazzetta dello Sport, e non nasconde l'emozione dei suoi primi mesi rossoneri: "Con i tifosi è stato amore a prima vista anche per me. Non avevo mai trovato una passione come questa. A Bologna è stata una gran serata, e durante il riscaldamento alla prima in casa vedere tutti i tifosi a San Siro è stato bellissimo, uno stadio impressionante".

"Fiduciosi per lo scudetto. E Loftus-Cheek e Reijnders..." Sale l'attesa tra i tifosi per il derby di sabato alle 18.00: "Chi è più forte tra Inter e Milan? Diciamo che un derby è l’occasione perfetta per scoprirlo. L'Inter è forte ed è difficile giocarci contro, come dimostra anche la finale di Champions. Se devo scegliere una qualità, dico che sanno difendere molto bene con un blocco basso e allo stesso tempo hanno la qualità per fare gol in contropiede". Non si sbilancia, nessun pronostico per Pulisic, che è però netto nel definire Loftus-Cheek "un giocatore fortissimo" e Reijnders "top top, un giocatore di primissimo livello". Tre punti per fare 4 su 4 in campionato, e avvicinarsi al meglio alla sfida di Champions contro il Newcastle. Magari con una rete dello stesso Pulisic: "Sogno di fare gol, oppure dare un assist, che è sempre bello. Ho voglia di giocare il derby e la Champions, non vedo l’ora. Abbiamo cominciato alla grande, so che faremo il meglio possibile e voglio vincere, che alla fine è sempre la cosa più importante. Siamo fiduciosi per lo scudetto, abbiamo giocatori forti, sono arrivati ottimi calciatori, c’è un grande mix di talento. Possiamo vincere, dobbiamo solo continuare a lavorare e a giocare così".

"Pioli è duro, ma dice quello che pensa" Arrivato in estate, Pulisic si è adattato subito al calcio italiano: "La cultura qui è molto diversa rispetto a Londra, in alcune cose in Italia il ritmo è più lento e questa cosa che posso avere il sole ogni giorno mi piace molto. Ho avuto solo una conversazione con Cardinale, mi ha detto che era entusiasta di avermi al Milan e per me è lo stesso. Fin qui in Italia è stata una grande esperienza". E sui compagni di squadra e l'allenatore, idee chiare: "Rafa Leao è già uno dei migliori giocatori al mondo, su quella fascia con lui e Theo siamo fortissimi. Mi diverto molto a giocare con loro. Giroud segna sempre ed è sempre nella posizione giusta, sul campo ci troviamo molto bene. Pioli? Può essere duro, certe volte. Ti dice la sua opinione duramente e questo mi piace, è quello che cerco in un allenatore. Mi piace che dica quello che pensa".