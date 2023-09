La Juventus torna a giocare in casa dopo il successo di Empoli. Contro la Lazio Massimiliano Allegri conferma la coppia d'attacco Vlahovic-Chiesa con Fagioli a completare il centrocampo con Locatelli e Rabiot. Difesa tutta brasiliana e ritorno in porta per Szczesny. Sarri è pronto a lanciare dal primo minuto Guendozi che è in ballottaggio per un posto a centrocampo con Kamada. Da verificare le condizioni di Zaccagni che dovrebbe completare il tridente d'attacco della Lazio con Immobile e Felipe Anderson