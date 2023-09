Sono stati resi noti i migliori 24 valori dei giocatori di Serie A nella nuova edizione del videogioco EA Sports FC (ex Fifa). Inter e Milan sono le squadre più rappresentate con cinque giocatori a testa, ma il rating più alto è del capocannoniere in carica del campionato, il napoletano Victor Osimhen con 88. I campioni d'Italia hanno quattro giocatori in lista, al pari della Juventus. Tra le esclusioni "eccellenti" ci sono Vlahovic, Thuram, Giroud e Pulisic

I MIGLIORI 12 RATINGS TOTALI