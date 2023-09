Sono stati ufficializzati i migliori giocatori per rating della prossima edizione di Ea Sports FC, il nuovo nome da un anno del videogioco ex Fifa. Negli uomini c'è un terzetto in testa, con i compagni di squadra Haaland e de Bruyne a condividere il primato con Mbappé. Nelle donne invece nessuno eguaglia Alexia Putellas, appena laureatasi campione del mondo con la Spagna e Pallone d'Oro nel 2021 e nel 2022

EA SPORTS: I GIOCATORI SULLA COPERTINA