Dove vedere Genoa-Napoli in tv

I numeri di Genoa e Napoli

Dal 2010 in avanti il Napoli ha vinto 17 partite contro il Genoa in Serie A (6 pareggi, 2 sconfitte), nel periodo i partenopei hanno ottenuto più successi solamente contro la Sampdoria (21). Escludendo il Diego Armando Maradona, lo stadio in cui il Napoli ha ottenuto più successi in Serie A dal suo ritorno nella competizione (2007/08) è il Luigi Ferraris di Genova (18 vittorie, 4 pareggi. 8 sconfitte). Il Genoa ha perso due delle prime tre partite di questo campionato (1 vittoria) e in tre delle precedenti sette stagioni disputate in Serie A ha subito tre sconfitte nelle prime quattro (2021/22, 2017/18 e 2015/16). Il Genoa ha perso la prima partita casalinga di questo campionato, subendo quattro reti: l’ultima stagione di Serie A in cui ha concesso più reti nelle prime due gare interne è stata nel 2017/18 (sette in quel caso); inoltre, solo quattro volte nella loro storia nel torneo i rossoblù hanno perso entrambe le prime due partite in casa (2021/22, 2017/18, 1982/83 e 1959/60). Il Napoli ha vinto due delle prime tre partite di questo campionato (1 sconfitta); in sei delle ultime sette stagioni di Serie A ha vinto almeno tre delle prime quattro gare stagionali, unica eccezione il 2022/23 (2 vittorie, 2 pareggi). Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime quattro gare fuori casa di campionato, dopo aver mantenuto la porta inviolata in sette delle precedenti otto trasferte di Serie A (un gol subito nel parziale).