Lukaku-Dybala dal 1': le probabili di Roma-Empoli

Mourinho ritrova Dybala in attacco e lancia l'argentino dall'inizio con Lukaku, alla prima da titolare con la maglia giallorossa. Quasi sicuramente out Smalling, in difesa Llorente, Mancini e Ndicka, alla prima assoluta. Dubbi sulle fasce. Nei toscani spazio a Ismajli in difesa, mentre a sinistra c'è il ballottaggio tra Pezzella e Cacace. Le probabili di Roma-Empoli, in programma domenica alle 20.45

