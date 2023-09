Dove vedere Cagliari-Udinese in tv

La partita tra Cagliari e Udinese, quarta giornata di Serie A si gioca oggi, domenica 17 settembre alle ore 12.30 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Nando Orsi. A bordocampo Francesco Cosatti e Valentina Caruso. Dalle 12.00 e dalle 14.30 appuntamento con La Casa dello Sport- Day su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. In studio: Giorgia Cenni, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti.

I numeri di Cagliari e Udinese

L’Udinese ha vinto 27 delle 54 sfide di Serie A contro il Cagliari (15 pareggi, 12 sconfitte), contro nessuna squadra ha ottenuto più successi nella competizione (27 anche contro l’Atalanta). L’Udinese ha inoltre vinto tre delle ultime quattro trasferte contro il Cagliari in Serie A (un pari), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 13 (3 pareggi, 7 sconfitte); dal 2019 in avanti i sardi sono quelli contro cui i friulani hanno ottenuto più vittorie esterne (tre). Il Cagliari ha conquistato un solo punto nelle prime tre gare di questo campionato e, dovesse perdere, sarebbe la sua peggior partenza in Serie A dal 2014/15 (un punto in quattro partite). L’Udinese ha invece pareggiato le ultime due partite di campionato (contro Salernitana e Frosinone): non arriva a tre pareggi di fila in Serie A da novembre 2022 (contro Cremonese, Lecce e Spezia: due neopromosse, come sarebbe in questo caso). L’Udinese non vince in trasferta dall’11 marzo scorso contro l’Empoli, da allora è rimasto sei partite esterne senza successi (1 pari, 5 sconfitte); i bianconeri non fanno peggio dal periodo settembre-dicembre 2021, le ultime sette trasferte di Luca Gotti sulla panchina dei friulani.