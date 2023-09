Doppietta al ritorno da titolare, l'argentino è stato protagonista di una gara super contro l'Empoli: "Dovevamo dare una risposta e fare un sacrificio in più tutti, ci siamo riusciti molto bene. Lukaku? Contento del suo arrivo, ci darà una mano come tutti gli altri nuovi. E sui rigori non c'è egoismo: tirerà chi si sentirà meglio"

Due gol, una prestazione totale e una vittoria nettissima. Non poteva sperare in un ritorno migliore Paulo Dybala , al rientro da titolare dopo il problema fisico che gli aveva fatto saltare la gara con il Milan prima della sosta e gli impegni della Nazionale argentina. Dopo il 7-0 all'Empoli, il numero 21 della Roma ha commentato la prova dei suoi a Dazn: " Dovevamo dare un messaggio - ha esordito Dybala -, cambiare qualcosa e cercare di fare un sacrificio in più tutti. Credo che lo abbiamo fatto molto bene ". Subito buona l'intesa con Lukau: " Sono contento dell’arrivo di Romelu - ha aggiunto l'argentino -, ma anche di Azmoun e di tutti gli altri. Tutti ci daranno una mano".

"Voglio fare meglio dell'anno scorso. E il rigorista non sono solo io"

Dybala ha poi parlato delle sue condizioni e del possibile dualismo con Lukaku per calciare i rigori: "I tiri dal dischetto? Qui non c'è egoismo, chi si sente meglio tira. Alcuni li tirerò io, altri li tireranno i compagni. Come sto? Ho parlato con Mourinho, ho cercato di recuperare al meglio e oggi mi sono sentito bene. Sono partito come l'anno scorso, anche un anno fa avevo fatto una doppietta alla quarta giornata contro il Monza. Ma spero di migliorare quanto ho fatto nella passata stagione".