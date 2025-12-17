Offerte Sky
Arbitri Serie A, le designazioni per la 16^ giornata: Sozza per Juventus-Roma

Serie A

Simone Sozza dirigerà Juventus-Roma, anticipo della 16^ giornata di campionato in programma sabato alle 20.45. Con l'arbitro della sezione di Seregno ci saranno gli assistenti Baccini e Perrotti, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Ghersini e Mazzoleni. Juventus-Roma sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW

Ufficiali le designazioni arbitrali per la 16^ giornata di Serie A. Sarà Simone Sozza a dirigere il big match di sabato sera tra Juventus e Roma. Con gli assistenti Baccini e Perrotti, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Ghersini e Mazzoleni. Di seguito tutte le designazioni:

 

LAZIO – CREMONESE     Sabato 20/12 h. 18.00:

  • ARBITRO: PAIRETTO
  • ASSISTENTI: LAUDATO – REGATTIERI
  • IV UOMO:      BONACINA
  • VAR:     CAMPLONE
  • AVAR:      MANGANIELLO

 

JUVENTUS – ROMA      Sabato 20/12 h. 20.45

  • ARBITRO: SOZZA 
  • ASSISTENTI: BACCINI – PERROTTI
  • IV UOMO:      SACCHI
  • VAR:     GHERSINI
  • AVAR:      MAZZOLENI

 

CAGLIARI – PISA    h. 12.30

  • ARBITRO: FOURNEAU
  • ASSISTENTI: BINDONI – MONACO
  • IV UOMO:       COLLU
  • VAR:      MANGANIELLO
  • AVAR:       GHERSINI

 

SASSUOLO – TORINO    h. 15.00

  • ARBITRO: CALZAVARA
  • ASSISTENTI: CECCONI – CECCON
  • IV UOMO:      DOVERI
  • VAR:     MAZZOLENI
  • AVAR:     BARONI

 

FIORENTINA – UDINESE     h. 18.00

  • ARBITRO: MARIANI
  • ASSISTENTI: ALASSIO – TEGONI
  • IV UOMO:      ARENA
  • VAR:     GIUA
  • AVAR:    DI PAOLO

 

GENOA – ATALANTA    h. 20.45

  • ARBITRO: ABISSO
  • ASSISTENTI: DI GIOIA – BARONE
  • IV UOMO:     MARCHETTI
  • VAR:     GARIGLIO
  • AVAR:      MARINI

CALCIO: SCELTI PER TE