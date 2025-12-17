Simone Sozza dirigerà Juventus-Roma, anticipo della 16^ giornata di campionato in programma sabato alle 20.45. Con l'arbitro della sezione di Seregno ci saranno gli assistenti Baccini e Perrotti, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Ghersini e Mazzoleni. Juventus-Roma sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW
Ufficiali le designazioni arbitrali per la 16^ giornata di Serie A. Sarà Simone Sozza a dirigere il big match di sabato sera tra Juventus e Roma. Con gli assistenti Baccini e Perrotti, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Ghersini e Mazzoleni. Di seguito tutte le designazioni:
LAZIO – CREMONESE Sabato 20/12 h. 18.00:
- ARBITRO: PAIRETTO
- ASSISTENTI: LAUDATO – REGATTIERI
- IV UOMO: BONACINA
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: MANGANIELLO
JUVENTUS – ROMA Sabato 20/12 h. 20.45
- ARBITRO: SOZZA
- ASSISTENTI: BACCINI – PERROTTI
- IV UOMO: SACCHI
- VAR: GHERSINI
- AVAR: MAZZOLENI
CAGLIARI – PISA h. 12.30
- ARBITRO: FOURNEAU
- ASSISTENTI: BINDONI – MONACO
- IV UOMO: COLLU
- VAR: MANGANIELLO
- AVAR: GHERSINI
SASSUOLO – TORINO h. 15.00
- ARBITRO: CALZAVARA
- ASSISTENTI: CECCONI – CECCON
- IV UOMO: DOVERI
- VAR: MAZZOLENI
- AVAR: BARONI
FIORENTINA – UDINESE h. 18.00
- ARBITRO: MARIANI
- ASSISTENTI: ALASSIO – TEGONI
- IV UOMO: ARENA
- VAR: GIUA
- AVAR: DI PAOLO
GENOA – ATALANTA h. 20.45
- ARBITRO: ABISSO
- ASSISTENTI: DI GIOIA – BARONE
- IV UOMO: MARCHETTI
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: MARINI