Due gol, due assist, un rigore procurato e lo zampino nel primo gol di Mkhitaryan al Milan in sole quattro giornate: sei indizi di questo inizio di campionato ci dicono che Marcus Thuram si è preso l'Inter. Il pokerissimo nel derby, con la rete fantastica del 2-0, ha confermato che il nuovo numero 9 nerazzurro è già un insostituibile per Simone Inzaghi. Per il francese parlano i numeri... GLI HIGHLIGHTS DEL DERBY

Surplace su Thiaw, destro all'incrocio dei pali e boato del Meazza. Con il fantastico gol al Milan all'esordio in un derby Marcus Thuram è già entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri. Un capolavoro balistico per cancellare la telenovela estiva sul ritorno sfumato dell'ex beniamino Lukaku e per dimenticare anche Edin Dzeko, partner indiscusso di Lautaro Martinez nelle ultime due stagioni e volato in Turchia dopo la scadenza del contratto. "Dopo il gol ho sentito un bel rumore", ha confidato alla fine del match il figlio di Lilian. Che si è portato le mani alle orecchie, un'esultanza in stile Bobo Vieri che la Milano nerazzurra ha iniziato a conoscere e di cui non vuole fare più a meno.

Sei indizi fanno più di una prova In realtà non serviva la magia di San Siro per provare le qualità del classe 1997. Perché dopo un pre-campionato senza acuti e una prima partita col Monza di buoni movimenti, ma senza incidere in zona gol, Thuram ha dispensato indizi in tutte le successive partite. A Cagliari l'assist a premiare l'inserimento di Dumfries, con la Fiorentina lo stacco vincente su cross di Dimarco, il passaggio smarcante di prima per il raddoppio di Lautaro e il rigore procurato (poi trasformato da Calhanoglu). Se tre indizi fanno una prova, e ci aggiungiamo pure il primo centro con la sua Francia contro l'Irlanda, non sorprende che Inzaghi l'abbia schierato ancora titolare contro il Milan. E nel derby il nuovo numero 9 nerazzurro ha messo in mostra tutto il suo bagaglio tecnico, golazo a parte: nell'1-0 di Mkhitaryan è lui che inizia l'azione, vincendo il duello con Thiaw di fisico e velocità e creando superiorità numerica. Marcus che svaria a destra e a sinistra, che cuce il gioco, che apre gli spazi per i compagni, che rifinisce e conclude. Una prestazione totale. E dopo quattro giornate sei indizi ci dicono che sì, Thuram si è già preso l'Inter. Perché nella metà dei 12 gol segnati dai vicecampioni d'Europa fin qui c'è lo zampino del francese. Mica male.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcus Thuram (@thuram) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Thuram Jr raggiunge papà Lilian: già a quota 2 in Serie A Tra l'altro c'è da registrare anche una piccola curiosità: il figlio d'arte Marcus, in sole 4 partite di Serie A, ha segnato quanto il papà Lilian in 307 presenze. Peraltro il secondo e ultimo gol l'ex giocatore di Juventus, Parma e Barcellona l'aveva segnato proprio contro il Milan. Certo, Lilian era un difensore e la sua principale caratteristica non era quella di segnare, ma fa impressione che in soli 360 minuti suo figlio lo abbia già raggiunto.

Benvenuta Thu-La, Marcus: "Giocare con Lauti è facile" Nel poker rifilato alla Fiorentina prima della sosta era nel frattempo nata la Thu-La, evoluzione della Lu-La vista nelle due stagioni con Antonio Conte e solo a tratti nel 2022-2023. Un'intesa naturale quella tra Thuram e Lautaro, che in questo primo scorcio di stagione si stanno trovando a meraviglia. "Lauti è il nostro capitano - ha puntualizzato a Sky l'ex Gladbach -. E' un grande giocatore e uno dei migliori attaccanti del mondo. Giocare con lui è più facile". vedi anche Mkhitaryan: "L'obiettivo è la seconda stella"

Inzaghi: "Thuram meglio di Lukaku? Il tempo lo dirà" Thuram era già sul taccuino di Marotta e Ausilio da diversi mesi, prima di passare all'Inter in estate a parametro zero (tra l'altro battendo proprio il Milan in un duello di mercato): "Lo volevamo già lo scorso inverno. Avevo parlato con Deschamps che me ne aveva descritto le qualità. Lui è un bravissimo ragazzo, si è fatto subito voler bene e faccio ancora i complimenti alla società che da almeno 12 mesi era sulle sue tracce - ha rivelato Simone Inzaghi -. Se può diventare più forte di Lukaku? Lo dirà solo il tempo". Di certo, confronto con Lukaku (e Dzeko) a parte, è ormai difficile rinunciare a questo Thuram, che in poche partite si è già preso l'Inter. A suon di indizi camuffati da gol e assist. leggi anche Inzaghi: "Thuram meglio di Lukaku? Il tempo dirà"