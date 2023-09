Mentre il Milan affronta il primo impegno di Champions, c'è una notizia non di campo che riguarda i rossoneri. Ibrahimovic, presente ieri a Milanello, in mattinata ha incontrato in centro a Milano Gerry Cardinale. Chiacchierata conoscitiva per capire le intenzioni dell'ex attaccante. Lo svedese stasera a San Siro in tribuna autorità (invitato dal club), al fianco di Furlani. La sensazione è che piano piano si stia costruendo un nuovo futuro di Ibra al Milan in un ruolo societario

