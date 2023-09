Alla vigilia di Lazio-Monza è tornato a parlare Ciro Immobile che si è soffermato sul suo momento complicato in zona gol. Mai così male da quando è alla Lazio con un solo gol in 5 partite: "Sono molto sereno, ascolto quello che mi dice Sarri e aspetto il momento giusto anche se mi pesa la mancanza di gol". Poi l'elogio di Provedel dopo la prodezza in Champions: "Sono felicissimo per Ivan, un ragazzo splendido, suo gol un premio per tutti noi"

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-MONZA