Uscito per un problema muscolare nel corso della gara di Champions contro il Braga, il difensore kosovaro è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Rrahmani ha già iniziato l'iter riabilitativo e non sarà a disposizione di Garcia per la trasferta di Bologna e per la sfida interna contro l'Udinese

Non arrivano buone notizie per il Napoli. Amir Rrahmani, uscito per un problema muscolare alla coscia nel corso del match di esordio nella fase a gironi di Champions League contro il Braga, ha riportato una lesione di basso grado e dunque non sarà disponibile sicuramente per la trasferta di Bologna e per la partita interna contro l'Udinese, che si giocherà ad appena 3 giorni di distanza: l'ovbiettivo dunque sarà quello di rientrare il 30 settembre per la partita contro il Lecce prima della seconda sfida di Champions al Maradona contro il Real Madrid. A fare chiarezza sulle condizioni del difensore kosovaro è stata la stessa società azzurra attraverso questo report medico pubblicato sui propri canali ufficiali: "Rrahmani - si legge - si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha iniziato l’iter riabilitativo".