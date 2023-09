Pioli: "Leao lavora per diventare un campione"

Le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia del prossimo impegno di campionato contro il Verona: "Stiamo bene e siamo pronti per affrontare una squadra aggressiva, ora dobbiamo tornare a vincere. I nuovi? Mi soddisfano, ma hanno ancora bisogno di un po' di tempo". Sulla crescita di Leao: "Sta facendo di tutto per trasformarsi da grandissimo giocatore a campione"

L'obiettivo è uno, rialzare immediatamente la testa dopo il pesantissimo ko dell'ultimo turno nel derby contro l'Inter e ripartire in campionato. Reduce dal pareggio all'esordio in Champions con il Newcastle, il Milan è pronto ad affrontare il Verona nella 5^ giornata di Serie A. Intervenuto in conferenza stampa , l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha presentato la partita in programma a San Siro sabato 23 settembre alle 15.

"Chiaramente sto pensando di fare le scelte per vincere, poi che tutti scalpitano è vero ed è giusto che sia così. Ci saranno le prime undici scelte, poi c'è la possibilità di cambiare a gara in corso magari mettendo giocatori con caratteristiche diverse, ma vedere questo tipo di atteggiamento da parte dei calciatori è importante. Giocheremo così tanto che ci sarà spazio per tutti"

"Vincere è sempre importante, soprattutto per noi che veniamo da una sconfitta in campionato. Non esistono partite facili, serve solo avere voglia di interpretare bene le gare e avere la qualità per vincere dall’inizio alla fine"

"Ho un giudizio molto positivo, sono tutti ragazzi che hanno qualità, disponibilità e si sono aggregati bene. Il tempo di inserimento è finito per causa di forza maggiore, ma tutti vengono da esperienze diverse e quindi servirà un po' di tempo per farli rendere al massimo. Sono comunque già pronti per dare il loro contributo alla squadra"

"Sta molto bene. È un giocatore importante per la squadra, ma va gestito in queste situazioni e ci sarà modo di gestirlo bene. Al momento non ha nessun problema fisico, poi vedremo che scelte farò"

Cosa ha lasciato la partita contro il Newcastle? E come sta vedendo Jovic?

"Abbiamo giocato cinque partite ufficiali, quattro in campionato e una in Champions. Ci hanno dato risultati a livello di prestazioni, su alcune cose dobbiamo insistere e su altre invece crescere. Jovic ha avuto un'estate difficile perché si è allenato tante volte da solo e con poco minutaggio in partita. Gli manca un po' di ritmo, ma è molto motivato e sta bene, anche se non può avere molto minutaggio per ora. Sa giocare a calcio e per noi è molto importante avere giocatori così, credo che ci potrà dare delle soddisfazioni"

Gli errori di Leao contro il Newcastle possono essere figli della voglia di voler cancellare la mazzata del derby?

"Leao sta facendo un percorso importante e sta facendo di tutto per trasformarsi da grandissimo giocatore, cosa che già è, in campione. Dovrà gestire meglio alcune situazioni di gioco grazie al suo talento. Crescendo così, aumentano per lui le responsabilità. Ma non mi va per niente che si possa dare troppa responsabilità a un singolo giocatore, sia nei risultati positivi che in quelli negativi. Noi ragioniamo da squadra, un singolo errore è un errore di tutti"

Il Newcastle ha chiuso la pagina sul derby? E quale stimolo può smuovere Leao in questo momento?

"Il Newcastle non ha chiuso e non ha aperto niente. Era la prima partita di un girone di Champions, volevamo assolutamente vincere, non ci siamo riusciti ma ci teniamo le cose buone che abbiamo fatto così come gli errori per migliorare. Leao sta facendo tutto per diventare un campione e deve assolutamente continuare così, poi da lui ci si aspetta tanto, ma deve saper gestire queste cose. A livello mentale sta facendo passi importanti"