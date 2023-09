Dove vedere Salernitana-Frosinone

La partita tra Salernitana e Frosinone, valida per la 5^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 22 settembre alle 18.30 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Salernitana e Frosinone

Salernitana e Frosinone non si sono mai affrontate in Serie A, ma vantano ben 12 incroci in Serie B, con un bilancio in totale equilibrio (quattro vittorie ciascuna e quattro pareggi). La Salernitana ha sempre trovato il gol nei sei precedenti casalinghi di Serie B giocati contro il Frosinone (2 vittorie, 2 pari, due sconfitte) e nell’ultimo in ordine di tempo ha vinto 1-0: il 5 aprile 2021, con rete decisiva di Emanuele Pio Cicerelli. La Salernitana ha perso nelle ultime due giornate di campionato senza trovare la via del gol: non arriva a tre sconfitte di fila in Serie A senza segnare da febbraio; la squadra campana inoltre nelle ultime sette partite di campionato ha incassato 14 reti, esattamente due di media a match. Il Frosinone è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare di Serie A (2 vittorie, 1 pareggio) e potrebbe centrare quattro partite di fila senza perdere per la seconda volta nella competizione (la prima tra ottobre e novembre 2018). Prima del Frosinone, l’ultima neopromossa a raccogliere almeno sette punti nelle prime quattro partite di un campionato di Serie A era stata il Livorno (2013/14); in caso di vittoria in questa gara la squadra ciociara si porterebbe a 10: l’ultima neopromossa in grado di arrivare in doppia cifra di punti raccolti nei primi cinque turni è stata la Sampdoria (11 nel 2012/13).