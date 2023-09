Sembra scoccare l'ora della titolarità per Davide Frattesi, favorito su Barella per giocare al Castellani nell'anticipo delle 12:30 di domenica 24 settembre. Novità anche a destra nell'Inter: con Cuadrado ancora out, sarà Darmian a far riposare Dumfries. In difesa confermato Pavard, in attacco torna Thuram. Dall'altra parte, Andreazzoli al suo nuovo debutto ripropone il rombo di centrocampo e rilancia sia Baldanzi che Caputo, i grandi esclusi da Zanetti nella disfatta di Roma