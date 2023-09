Dove vedere Empoli-Inter

I numeri di Empoli e Inter

L’Empoli ha perso 23 delle 30 sfide contro l’Inter in Serie A (4 vittorie, 3 pari), contro nessuna squadra i toscani hanno subito più sconfitte nel torneo (23 anche contro la Roma). L’Inter ha vinto 14 delle ultime 16 partite contro l’Empoli in campionato (1 pareggio, 1 sconfitta), segnando 32 gol (esattamente due di media a match) e registrando 10 clean sheet nel periodo. L’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime otto trasferte contro l’Empoli in campionato, già striscia record di clean sheet di fila per un singolo club fuori casa contro un’altra avversaria in Serie A – l’ultimo gol del club toscano al Castellani contro i nerazzurri porta la firma di Marco Materazzi (autorete da 29 metri il 30 aprile 2006). L'Empoli è solo la terza squadra che non è stata in grado né di conquistare punti né di segnare nelle prime quattro gare stagionali nella storia della Serie A, dopo il Mantova nel 1964/65 e il Padova nel 1994/95. In caso di sconfitta senza trovare il gol in questo match, la squadra toscana diventerebbe la prima in assoluto nella competizione a riuscirci nelle prime cinque partite della stagione. L’Inter potrebbe vincere tutte le prime cinque partite in una stagione di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2019/20 con Antonio Conte, il 2015/16 con Roberto Mancini e il 1966/67 con Helenio Herrera allenatore. L’Inter ha vinto 11 delle ultime 12 gare di Serie A (una sconfitta), dal weekend del 22-23 aprile scorso, infatti, i nerazzurri sono sia la formazione che ha vinto di più in percentuale (92%) che quella che ha segnato di più nei maggiori cinque campionati europei (36 reti).