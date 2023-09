Le partite di Serie A di oggi

made in italy

Montella torna in Turchia come ct, dopo l'esperienza all'Adana Demispor. Mancini ha accettato la corte dell'Arabia Saudita ed è il nuovo ct fino al 2027. Dal 2024 invece Carlo Ancelotti guiderà il Brasile. Sono gli ultimi di una lunga serie di azzurri che hanno guidato nazionali straniere: chi prima di loro? Dalla prestigiosissima nazionale inglese di Capello a chi si è seduto in panchina addirittura in Libano, Giappone o alle Maldive