Allo Stadium la Juventus ospita il Lecce, la sorpresa del campionato: i pugliesi hanno un punto in più dei bianconeri in classifica. Allegri conferma Szczesny tra i pali, in difesa possibile prima da titolare per Rugani. McKennie in vantaggio su Weah nel ruolo di esterno destra. In attacco c'è Milik titolare, ballottaggio tra Chiesa e Vlahovic per affiancare il polacco. D'Aversa si affida ancora al tridente Almqvist-Krstovic-Strefezza. Ecco le probabili formazioni di Juve-Lecce

