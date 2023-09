La presentazione della 6^ giornata di Serie A

Serie A

La corsa al titolo di capocannoniere vede ancora in vetta Lautaro, a secco al Castellani ma davanti a tutti con 5 gol. Si ferma pure Osimhen con l'aggravante del rigore sbagliato. Terza partita di fila in rete per Pinamonti e Chiesa, che salgono a quota 4. Un gol in meno per Bonaventura, Leao e Berardi. Ecco la classifica marcatori GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A