Il Napoli non può sbagliare e Garcia rinuncia al turnover: formazione tipo per gli azzurri, con Politano favorito su Raspadori per completare l'attacco con Osimhen e Kvara. In difesa Mario Rui in vantaggio su Olivera. Qualche dubbio per Sottil, che dovrebbe lasciare ancora in panchina Pereyra. In avanti Success può insidiare Thauvin

6^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI - I 'CAMPETTI'