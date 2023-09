Non c'è pace per il Napoli e per Victor Osimhen. Nel giorno in cui per il suo acquisto dal Lille il presidente Aurelio De Laurentiis finisce iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma con l'accusa di falso in bilancio, l'agente del calciatore Roberto Calenda attacca il club per due filmato decisamente crontroversi apparsi probabilmente per errore sulla piattaforma ufficiale di TikTok della società azzurra, poi rimossi in un secondo momento, ma comunque troppo tardi. Il primo video conteneva una pesante parodia in chiave razzista di una canzone, mentre il secondo ironizzava in maniera altrettanto pesantesull'errore dal dischetto a Bologna del centravanti.