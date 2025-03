L'allenatore della Juventus, intervenuto a Sky, è soddisfatto della vittoria contro il Verona e del quarto posto, ma preferisce non parlare di lotta scudetto: "Adesso ci godiamo questo risultato e ci prepariamo per l'Atalanta, ci sarà da combattere". Sul match vinto: "Abbiamo creato tanto, ma dovevamo segnare prima, perché una rete può cambiare la partita". Su Koopmeiners: "Contento per il suo gol, è un privilegio averlo, lo difendo perché so quel che può dare"

"Nella fase offensiva non vieto nulla ai giocatori"

Un'Atalanta da affrontare con un Koopmeiners rinfrancato dal gol di questa sera: "E' un giocatore importante per noi, può fare diversi ruoli perché ha qualità fisica e tecnica e soprattutto interpreta molto bene le nostre idee di gioco - spiega ancora Motta - In questo momento gioca un po' più alto, sa quando cambiare posizione, andare sull'esterno o all'interno, si merita questo gol, è un privilegio per noi averlo, io lo difendo sempre perché lo vedo in allenamento e so cosa può dare alla squadra". Una Juve che delle volte sembra essere anche troppo pulita nel cercare il gol: "Nella fase offensiva non vieto nulla ai giocatori, non è semplice superare un muro come quello del Verona, è chiaro che ci vuole organizzazione per scardinare il muro ma dentro questa organizzazione i ragazzi hanno libertà di mettere tutte le loro qualità e la loro creatività, delle volte viene fuori e delle volte ci sono difficoltà, ci è solo mancato fare il gol prima per fare in modo che la gara cambiasse".