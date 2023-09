La partita tra Empoli e Salernitana, valida per la 6^ giornata di Serie A, sarà trasmessa mercoledì 27 settembre alle 18.30 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Empoli e Salernitana

L’Empoli è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro la Salernitana in Serie A (2 vittorie, 3 pareggi); in questi sei match nel massimo campionato entrambe le formazioni hanno sempre trovato il gol (22 in totale, 3,7 di media a match).Perfetto equilbrio nelle tre sfide di massimo campionato disputate al Castellani tra Empoli e Salernitana: un successo per parte e un pareggio, con cinque reti totali per parte (nell’ultima in ordine di tempo vittoria dei toscani per 2-1 l’8 maggio 2023). L'Empoli è prima squadra della storia che non è stata in grado né di conquistare punti né di segnare nelle prime 5 gare stagionali di un campionato di Serie A; i toscani in generale non trovano il gol nel massimo torneo da quello nel recupero contro il Verona il 28 maggio 2023 (540 minuti senza segnare). La Salernitana non ha ancora trovato il successo in questo campionato (3 pareggi e due sconfitte): in precedenza, anche in due delle quattro precedenti partecipazioni in Serie A ha chiuso le prime sei gare stagionali senza vittorie (nel 1998/99 e nel 2021/22). La Salernitana è la formazione che ha pareggiato più trasferte dall’inizio dell’anno 2023 in Serie A: sette su 13 (1 vittoria, 5 sconfitte). L’Empoli è una delle squadre che crossa di più su azione in questo campionato: 70 traversoni dalle corsie esterne, meno solo di Atalanta e Inter; la Salernitana è a quota 67 cross su azione. L’Empoli è sia la squadra che ha utilizzato il maggior numero di giocatori diversi in questo campionato (28) sia una delle due che ha mandato in campo più calciatori italiani (14, al pari del Monza).