La strada è lunga, ma contava riprendere il cammino. Contava, soprattutto, la risposta mentale della squadra: sempre connessa e dentro la partita, l’opposto di quello che si era visto contro il Sassuolo. Nessun tiro in porta concesso al Lecce, l’87% dei contrasti vinti: la fase difensiva è stata la base su cui costruire la vittoria, anche se la Juve ha avuto difficoltà a rendersi pericolosa aumentando i ritmi delle giocate e su questo aspetto c’è da lavorare. La partita di Udine e il primo tempo con la Lazio sono lampi di come potrebbero svilupparsi l’atteggiamento e quindi il gioco. Perché puoi essere anche in una fase di transizione, ma alla Juve devi puntare sempre a vincere. Con la consapevolezza che la corazzata del ciclo d’oro non c’è più, piuttosto Allegri ha evocato la "corazza" per una squadra con meno esperienza che deve imparare a gestire i momenti difficili non solo all’interno delle partite. I corazzieri, certo, non mancano: Milik risponde sempre presente, mentre Chiesa resta il più pericoloso tra gli attaccanti e Allegri in vista dell’Atalanta valuterà se chiedergli gli straordinari prima della sosta. Intanto, spera di ritrovare il corazziere per eccellenza: Vlahovic si è ancora allenato a parte per la lombalgia, così come Kean per un fastidio alla tibia. In questa situazione avere una fase difensiva solida è imprescindibile. Reggere l’urto dell’attacco di Gasperini sarà il prossimo passo