Sarri: "Gara di livello, abbiamo messo qualità"

E' finalmente soddisfatto Maurizio Sarri per la vittoria ritrovata dalla sua Lazio ma anche per la prestazione messa in campo contro il Torino, battuto per 2-0: "Era una serata difficile, con tante difficoltà, non ultima quella di affrontare una squadra non semplice - spiega - Abbiamo fatto un primo tempo ordinato e nel secondo tempo abbiamo messo la qualità, è stata una partita di alto livello". Una Lazio che non ha subito gol: "E' stata una solidità di squadra. La difesa è stata messa sotto pressione poco se non con palloni sporchi. La squadra ha permesso questa solidità. Dopo il primo gol i ragazzi si sono sciolti anche dal punto di vista competitivo".