Cambia quasi mezza squadra Italiano in occasione della trasferta contro il Frosinone: Kayode e Martinez Quarta per sostituire gli infortunati Dodò e Mina. Rimangono da sciogliere due dubbi: Parisi-Biraghi in difesa e Sottil-Brekalo in attacco. Poche novità per Di Francesco: Garritano e Baez al posto di Brescianini e Caso. Ecco le probabili formazioni