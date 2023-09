Serata da dimenticare a Marassi per i giallorossi, sconfitti 4-1 e ora quintultimi in classifica. L'analisi di Mourinho nel post-partita: "Male in avvio come a Verona, abbiamo reagito ma siamo stati costretti a cambiare la struttura della squadra. In questo momento ogni tiro è un gol subìto". Sulla solidità smarrita: "Non è dovuta alle assenze, ma al lavoro collettivo". E sull'avvio difficile della Roma: "È anche il peggior inizio della mia carriera" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Dopo Verona e Milan, la Roma perde anche contro il Genoa e si ritrova al quintultimo posto. Serata da dimenticare per i giallorossi, battuti 4-1 e scavalcati in classifica dalla squadra di Gilardino. Solo un punto in tre gare esterne in campionato, già incassati 11 gol nelle prime 6 giornate: numeri difficili e una sconfitta durissima analizzata da José Mourinho. "Non ho tanto da dire. A fine partita non ho parlato coi giocatori, ho solo salutato. Abbiamo iniziato male, gol brutto da prendere così in avvio come era accaduto anche a Verona. Abbiamo avuto una reazione, abbiamo pareggiato. Poi l’infortunio di Llorente e la struttura della squadra ha iniziato a peggiorare. Col 2-1 di Retegui, l’ammonizione di Mancini ammonito e col profilo di questo arbitro (Orsato, ndr), ho pensato di cambiarlo ed è cambiata nuovamente la struttura. Quando è arrivato il gol di Lukaku in fuorigioco, sentivo che il pareggio poteva arrivare. Loro erano bassi, noi stavamo dominando pur senza grandi opportunità. Loro si sono chiusi, i nostri cambi erano votati all’area di rigore. Dopo il 3-1 la partita è finita, potevamo rischiare una sconfitta ancora più dura visto che è già capitato".

"Abbiamo perso solidità difensiva" Questa Roma ha perso le certezze della scorsa stagione? "La gente parlava degli errori di Ibanez - ha detto Mourinho -, che però aveva grande solidità difensiva. Lo stesso possiamo dire dell’assenza di Smalling. Quando ci mancano giocatori, ci manca solidità. Ma dire che questa solidità è smarrita per le assenze non è corretto. La solidità è conseguenza dello spirito di squadra e di un lavoro collettivo. È vero, abbiamo perso solidità. Ogni tiro in porta è un gol, non parlo di Rui Patricio ma della situazione. Ora è così, lo stesso con Retegui. Ci sta succedendo in tutte le partite". approfondimento La Roma cade a Marassi: vince il Genoa 4-1

"Peggior inizio della Roma? Anche il mio…" Si tratta del peggior inizio della Roma nell'era dei tre punti, lo stesso saldo dell'avvio nella stagione 2010/11: "Ma è anche il mio peggior inizio della carriera. Però La Roma ha giocato due finali europee consecutive…". Sul tema del calendario e dei problemi fisici in campo: "Il Genoa ha giocato 48 ore prima di noi. Nelle partite di ieri cinque giocatori hanno avuto infortuni muscolari, stasera tre. Llorente ha spesso infortuni muscolari, ora aveva giocato tre partite di fila…". Come può uscirne la Roma? "Facendolo tutti insieme. Non c’è mercato, non arriva nessuno. Questa è la nostra rosa con pregi e difetti. Andiamo avanti, non serve piangere. Mi spiace per rapporto che ho con la Roma, domani a Trigoria riprendiamo a lavorare. La prossima sarà molto importante per noi". approfondimento Le pagelle di Genoa-Roma 4-1