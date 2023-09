Le partite di Serie A di oggi

Serie A

Lesione al crociato anche per Caprari: l'attaccante del Monza sarà operato. Stagione finita per Dodo: anche il brasiliano della Fiorentina si è lesionato il crociato del ginocchio. 45-60 giorni di stop per Arnautovic, mentre il Milan attende il responso su Krunic. Il Napoli perde Juan Jesus: tornerà dopo la sosta per le nazionali. Un solo squalificato in vista del turno infrasettimanale. Ecco quindi la situazione degli indisponibili squadra per squadra LIVE: CAGLIARI-MILAN - VERONA-ATALANTA - NAPOLI-UDINESE